Avrupalıların yaptığına Çin Büyükelçisi de şaştı

Aydın'ın Karacasu ilçesinde bulunan Afrodisias Antik Kenti'ne hayran kalan Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Hongyang Yu, ihtiyar balıkçı heykelinin baş ve kollarının Afrodisias'ta, gövdesinin ise Almanya'da sergilendiğini öğrenince şaşkına döndü.

Karacasu Kaymakamı Ahmet Soley'in Nevşehir Vali Yardımcılığı yaptığı dönemde tanıştığı ve 4 yıllık bir dostluklarının olduğu Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Hongyang Yu, 3 seyahat acentası ve Türkiye'de yatırımları bulunan 15'e yakın Çinli iş adamı ile birlikte Afrodisias'ı ziyaret etti. 4 yıldır Türkiye'de bulunmasına rağmen Afrodisias'a gelmemiş olmasının bir eksiklik olduğunu belirten Hongyang Yu, Afrodisias'ı şaşırtıcı ve görkemli bulduğunu söyledi.

Çiçeklerle ve halk oyunları ekibinin gösteriyle karşılanan Çinli heyete Afrodisias gezisinde Kaymakam Ahmet Soley ve Karacasu Belediye Başkan Yardımcısı Erdinç Gümüş de eşlik etti. Büyükelçi Yu, 1 saatliğine geldiği Afrodisias'ta yaklaşık 3 saat vakit geçirdi. Program sıkışıklığına rağmen zaman zaman koşar adımlarla da olsa Afrodisias'ın dört bir yanını gezen Büyükelçi Yu, Afrodisias'ın görkemi karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Kendi cep telefonu ile de bol bol fotoğraf çeken Yu, mütevazi kişiliği ile takdir topladı. Büyükelçi Yu, “Başka antik kentler gördüm ama buradaki gibi görkemli bir stadyumu görmemiştim. Çok fazla turist geleceğine inanıyorum. Ama bunun için güçlü bir tanıtım yapmak gerekiyor” dedi.

İhtiyar balıkçı heykelinin gövde kısmının 1904 yılında Fransız Mühendis Paul Guadin tarafından Afrodisias Antik Kenti'nden yurt dışına kaçırıldığını ve bu heykelin gövdesinin Almanya'nın başkenti Berlin'deki Pergamon Müzesi'nde sergilendiğini, baş ve kollarının ise Afrodisias'ta bulunduğunu öğrenen Çinli Büyükelçi şaşkınlığını gizleyemedi. Büyükelçi Yu, heykelin hikayesini merakla dinledi. Heykelin müzenin ilk girişinde sergilenmesinin ona verilen önemi ortaya koyduğunu ifade eden Yu, “Afrodisias'ta ilk girişte bulunması ilgimi çekti. Müdür beye çok soru sordum bu yüzden. Neden ilk girişte ve dikkat çekici bir yerde sergileniyor benim aklıma takılmış durumda. Bir tarihi eser konusunda uluslararası yasalara uygun ve anlaşmalara göre çözülebileceğine inanıyorum” dedi.