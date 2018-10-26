Ayağı kırılan yaşlı adamın bastonu tekerleğin altında kaldı

Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kamyonet çarpan yaşlı adamın ayağı kırılırken, kullandığı baston tekerleğin altında kaldı.

Kaza Hasan Efendi Mahallesi Batı Gazi Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Batı Gazi Bulvarı üzerinde yer alan bir inşaata gelen 42 DJY 34 plakalı beton mikseri manevra yaptığı sırada, bulvardan yaya olarak karşıya geçmeye çalışan 78 yaşındaki S.A'ya çarptı. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri ayağı kırılan yaşlı adamı ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kaza sonrası yaşlı adamın kullandığı bastonun beton mikserinin tekerliği altında bulunması görenlerin içini sızlattı. Kaza sebebiyle çift taraflı trafiğe kapanan Batı Gazi Bulvarı beton mikserinin olay yerinden kaldırılması ile trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.