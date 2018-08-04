Ayakkabı ustaları çırak bulamıyor

El emeği ile çalışan küçük esnafın gün geçtikçe eridiğini belirten ayakkabı ustası Süleyman Karatepe, ayakkabı çırağı bulamadıklarından yakınarak, el emeğiyle çalışan bir zanaatkar olarak ancak günlük yapabildiği ayakkabı ve çanta tamiri ile geçimini sağladığını ifade etti.

Didim de eskisi gibi sipariş veren müşterilerin olmadığını ifade eden Karatepe, “Bu gün bir erkek yevmiyesi 100-150 lira civarındadır. Oysa bugün 20-30 TL civarında ayakkabılar satılıyor. Marka ayakkabılar ise 150 – 300 lira civarın da satılıyor. Bakıldığında seri imalat ayakkabı satan büyük mağazalar parayı kazanıyor. Bizim gibi küçük esnaflar ve el emeği ile çalışanlar ekonomik güçlükler çekiyor. Bazı günler müşteri siparişi olmadığı için de boş kalıyoruz. Bazen küçük tamiratlar çanta ve ayakkabı boyama işleri ile günde 30- 40 TL kazançla ayakta durmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

İşlerin eskisi gibi gitmediğini belirten ayakkabı ustası Süleyman Karatepe, gün geçtikçe küçük esnafın maddi sıkıntılar nedeniyle kapatmaya gittiğini, çırak yetişmediği için ileri ki zamanlarda memlekette usta bulmada sorunların yaşanacağını savundu.