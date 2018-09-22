Ayaklarıyla resim yapan Rabia 8. sergisini açtı

Bedensel engelli Rabia Asrak, ayaklarını kullanarak yaptığı resimleri, Efeler Belediyesi'nin destekleriyle Milli Aydın Bankası Kültür Merkezinde açtı.

Doğuştan bedensel engelli 19 yaşındaki genç ressam 'Renkli Dünyam Hiç Solmayacak' ismini verdiği 8. kişisel sergiyi sanatseverlerin beğenisine sundu. Açılışını Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan ve Rabia Asrak'ın birlikte gerçekleştirdikleri sergide 23 eser sergileniyor. Genç ressamın sergisi ay sonuna kadar sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.

Resim ile hayata bağlandığını kaydeden Rabia Asrak, "Küçükken arkadaşlarım oyuncaklarını elleri ile oynarken ben ayaklarımla oynuyordum. Küçüklükten bu yana resme gizli bir ilgim vardı ve duvarları boyuyordum. 8 yıl önce de sanat hayatım bir kuş resmi çizmem ile başladı. O gün bugündür durmadan resim yapıyorum. Çeşitli eğitimler alarak da kendimi geliştirme şansı buldum. Resim benim için çok şey ifade ediyor, hayata bağlanma sebebim diyebilirim. Hiç bir zaman da resim yapmayı bırakmayacağım. Mesut başkanımız da her zaman ilgisini esirgemedi. Kendisine sonsuz teşekkür ediyorum" dedi.

Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan ise, Rabia'nın tüm Türkiye'ye örnek olduğunu ifade ederek; "Mutlu olmanın yolu mevki, makam, para değil. Mutlu olmanın yolu sosyalleşmek, iyi insan olmaktır. Rabia kızımız da güzel sanatların bir dalı olan resim ile mutluluğu bularak tüm Türkiye'ye örnek olmuştur. Kendisini azminden dolayı tebrik ediyorum, daha nice sergilerde bir arada olmak dileğiyle başarılarının devamını diliyorum" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Başkan Özakcan, genç ressam Asrak ile yakından ilgilenerek sergiyi birlikte gezdi.