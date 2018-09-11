Ayasofya'nın mimarını yetiştiren Tralleis için ilk adım atıldı

Dünya mimarlık tarihinin ayakta kalmış en önemli anıtlarından biri olan Ayasofya'nın mimarlarından Anthemios'u yetiştiren antik kent Tralleis'in turizme kazandırılması için ilk adım atıldı.

Aydın il merkezine 1 kilometre uzaklıkta yer alan ve ilkçağda ürettiği deriler ve kırmızı renkli çanak çömlek ile ünlü olan Tralleis antik kentinin turizme açılması için çalışmalar devam ediyor. İki yıl içinde gerçekleştirilecek proje ile Tralleis antik kentinde bulunan Gymnasium ve Hamam restore edilerek eski ihtişamına kavuşacak.

Aydın İl Kültür Ve Turizm Müdürlüğünün başvuru sahibi, Aydın Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının proje ortağı olarak yer aldığı, Güney Ege Kalkınma Ajansı'nın (GEKA) “2018 Yılı Kültür Turizminin Geliştirilmesi Mali Destek Programı” kapsamında hazırlanan “Tralleis Antik Kenti Gymnasium Ve Hamam Yapısı Restorasyon Projesi” uygulamaya ve desteklenmeye değer bulundu. Projenin sözleşme imza töreni Denizli Pamukkale Teknokent'te gerçekleştirildi. Kurum yetkililerin katıldığı törende Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) Genel Sekreteri Özgür Akdoğan ile Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü Murat Yılmaz sözleşmeyi imzaladı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Murat Yılmaz projenin kabulü ile Aydın'ın sembolü olan Tralleis ören yerinin restorasyon sürecinde önemli bir sayfanın açıldığını belirtti.

Gerçekleştirilecek olan proje ile Tralleis'in ören yeri olarak ziyarete açılması ve turizme kazandırılması için Gymnasium ve Hamam'ın restorasyonu yapılacak. Bu proje ile Güney Ege Bölgesinde kültür turizminin geliştirilmesi, bölgeyi ziyaret eden turist sayısının ve geceleme sayısının artırılması hedefleniyor.