Diğer
Kategoriler
28 Haziran 2017 12:29

Aydın 45 derece ile uzun yılların en sıcak yazını yaşayacak

Kuzey Afrika üzerinden gelen yeni bir sıcak hava dalgasının etkisine girecek olan Aydın’da 45 derece ile son yılların en sıcak yazının yaşanacağı belirtildi.

Aydın 45 derece ile uzun yılların en sıcak yazını yaşayacak

28 Haziran 2017 12:29


Ramazan ayı boyunca ülke genelinde mevsim normalleri civarında ve zaman zaman normallerinin altında seyreden hava sıcaklıkları Ramazan ayının son günleri artmaya başlamış, bayramda ise hava sıcaklığı ülke genelinde artmaya devam ederek mevsim normallerinin 3 - 6 derece üzerinde seyretmişti.


Yapılan son analiz ve tahminlere göre 30 Haziran Cuma gününden itibaren yurdumuzun mevcut sıcak havaya ilaveten Kuzey Afrika üzerinden gelecek olan yeni bir sıcak hava dalgasının etkisine gireceği tahmin ediliyor. Bu sıcak hava dalgası ile birlikte halen normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının Ege Bölgesi genelinde hissedilir derecede artacağı, mevsim normallerinin 10 - 12 derece üzerinde gerçekleşeceği ve özellikle iç kesimlerdeki bazı il ve ilçelerde uzun yıllar en yüksek sıcaklık değerlerine ulaşılabileceği bekleniyor.


Bu hafta sonu il merkezlerinde gerçekleşmesi beklenen en yüksek hava sıcaklıklarının Çanakkale 40, İzmir 41, Balıkesir 42, Manisa 44, Aydın’da 45 derece olması bekleniyor. Sıcak hava dalgasının önümüzdeki hafta başında Pazartesi gününden itibaren bölge genelinde etkisini kaybedeceği ve hava sıcaklıklarının azalarak mevsim normalleri civarına düşeceği tahmin ediliyor.


Aşırı yüksek sıcaklıkların meydana getireceği olumsuzluklara karşı başta yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı olanlar olmak üzere güneş ışınlarının dik geldiği saatlerde 10-16 arası güneş ışınlarına direk maruz kalmamaları ve bu periyotta düşmesi beklenen nem miktarının orman yangını riskini arttıracağı göz önünde bulundurularak vatandaşlar ile ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER AYDIN HABERLERİ
AYDIN HAVA DURUMU
40
°
C
Sıcak
  • Çarşamba
    Sıcak
    40°C
  • Perşembe
    Sıcak
    43°C
  • Cuma
    Sıcak
    43°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    44°C
AYDIN NAMAZ VAKİTLERİ
  • 4 ŞEVVÂL 1438
  • 28 Haziran 2017
  • Çarşamba
  • İmsak :03:35
  • Güneş :05:42
  • Öğle :13:23
  • İkindi :17:17
  • Akşam :20:43
  • Yatsı :22:32
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!