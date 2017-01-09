Aydın 5. Tarım Fuarı kapılarını açmak için gün sayıyor

Aydın Tarım, Gıda ve Hayvancılık Fuarının 5.’si bu yıl 16-19 Şubat tarihlerinde Aydın Efeler Tariş Depolarında gerçekleşecek.



5. Aydın Tarım, Gıda ve Hayvancılık Fuarı ziyaretçileriyle buluşmak üzere hazırlıklarını tamamlıyor.

Aydın Ticaret Borsası, Efeler Ziraat Odası ve Kobi Fuarcılık Ltd.Şti. işbirliği, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, TOBB, KOSGEB, Aydın Valiliği, Aydın Büyükşehir Belediyesi, Efeler Belediyesi, Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın Sanayi Odası, Aydın Ticaret Odası, Efeler Ziraat Odası, Aydın Makine Mühendisleri Odası, Aydın Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği, TÜMSİAD ve Ziraat Mühendisleri Odasının destekleriyle 09-12 Aralık 2015 tarihlerinde Aydın Merkez Fatih Kapalı Pazar yerinde 4 .’sü gerçekleşen Tarım, Gıda ve Hayvancılık fuarı 270 katılımcı firma ile 143 bin ziyaretçi sayısına ulaşmıştı.



Aydın Efeler Pamuk Tariş depolarında 16-19 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek olan fuar hakkında açıklama yapan Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Bosnalı, “Ege Bölgesinin önemli tarım kentlerinden biri olan ilimizde 5.’sini gerçekleştireceğimiz Tarım Gıda ve Hayvancılık Fuarı ile katılımcıların ürünlerini tanıtmasını, Aydınlıları da tarım alanındaki teknolojiyle buluşturmayı hedefliyoruz. 4. Tarım fuarımızı İzmir, Denizli, Manisa, Muğla, Kütahya ve diğer illerden olmak üzere 143 bin ziyaretçi ve 35 milyon TL sıcak satışla bitirdik. Bu yıl fuarımızın 150 bin ziyaretçiye ulaşmasını tahmin ediyoruz. Fuarımız artık katılımcı firma sayısı, ziyaretçi sayısı ve sıcak satış göstergeleri açısından kendini ispat etmiştir. Bu rakamlar fuarın en önemli başarı göstergelerindendir. Bundan sonra ki süreçteki amacımız; kalıcı ve modern bir fuar alanına sahip olarak Tarım, Gıda ve Hayvancılık Fuarı ve ilimize kazandırılacak yeni fuarlar ile ilimizin birçok özelliğinin yanında, fuar kenti olarak da bilinirliğinin artmasının sağlaması olmalıdır. Bu konuda geçtiğimiz günlerde sayın Valimizin makamında BŞB Başkanımız Özlem Çerçioğlu, Sanayi Odası, Ticaret Odası ve Efeler Ziraat Odası başkanlarımızla bir araya gelerek, Büyükşehir Belediyemiz tarafından tekstil alanında yer alan fabrika binasının fuar alanına dönüştürülmesi için hazırlanan proje bilgisi paylaşıldı ve Sayın Valimiz tarafından da desteklendi. İlimiz ekonomik ve ticari potansiyelinin arttırılması açısından önemli bir yeri olan 5.Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarımıza herkesi bekliyoruz” şeklinde konuştu.