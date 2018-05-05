Aydın AK Parti 54 aday adayı için temayüle gitti

AK Parti Aydın İl Teşkilatı, 27. Dönem Milletvekili aday adaylığı müracaatlarının 02 Mayıs 2018 Çarşamba günü sona ermesinin ardından başvurusu kabul edilen 57 isimden 54’ü için temayül yoklamasına gitti.

Aydın’da gerçekleşen temayül yoklaması için AK Parti Genel Merkezi tarafından Komisyon Başkanı olarak görevlendirilen Gençlik ve Spor eski Bakanı Akif Çağatay Kılıç, oy verme işlem başlamadan önce açıklamalarda bulundu. Kılıç, “Bugün gerçekleştirdiğimiz temayül yoklamasında Aydın’ımızın 24 Haziran seçimi sürecinde AK Parti tarafından oluşturulacak vekil listemiz konusunda kanaatleri alacağız. Aydın, bu seçimde 8 milletvekili çıkaracak. Biz AK Parti olarak, bu 8 milletvekilinin 8’ine de talibiz. Temayül yoklamasında teşkilat üyelerimiz, Genel Merkezimiz ve İl Başkanlığımızın mutabık kalmış olduğu hazurun listesinde yer alan kardeşlerimiz oylarını kullanacaklar. Oyları biz imza karşılığı teslim alıp Ankara’ya götüreceğiz ve sayım orada gerçekleştirilecek. Ben yapılan temayül yoklamasının Aydın’ımıza, Türkiye’mize ve tüm insanlığa hayırlara vesile olmasını diliyorum” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın karşısına aday olarak çıkan isimlerle ilgili soruları yanıtsız bırakan Kılıç, “Bugün Aydın’da, Ak Parti’mizin temayül yoklamasını yapıyoruz. Bugün aday adayı olan 54 kardeşimiz temayül yoklamasına girecek. Bizim şimdiki görevimiz onlarla ilgili. Bu konuları daha sonra konuşuruz. Bugünkü gündemimiz AK Parti’nin temayül yoklaması” ifadelerini kullandı.

Eski Bakan Kılıç, konuşmasının ardından oylamayı başlatarak, oy kullanacak kişileri 54 kişi arasından 8 kişilik liste oluşturmaları konusunda uyardı. Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda sabah saat 10.00’da başlayan ve 16.00’ya kadar devam edecek olan oy verme işlemi sırasında1870 kişinin kurulan 9 sandıkta oy kullanma yetkisi bulunuyor. Mevcut 3 AK Parti Aydın milletvekili dışındaki 54 aday adayının, oy kullanacak partilileri salonun girişinde karşıladığı temayül yoklaması sonrası sayımın Ankara’da gerçekleşeceği bildirildi.