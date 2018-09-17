Aydın AK Parti demokrasi şehidi Adnan Menderes'i andı

AK Parti Aydın İl Teşkilatı, demokrasi şehidi merhum Başbakan Adnan Menderes'i idam edilişinin 57'nci yıldönümünde düzenlediği etkinlikle andı.

AK Parti Aydın İl Teşkilatı tarafından Atatürk Kent Meydanı'nda Adnan Menderes'in idam edildiği 13.21'de anma etkinliği yapıldı. Anma programına AK Parti Aydın Milletvekilleri Mustafa Savaş, Metin Yavuz, Bekir Kuvvet Erim, İl Başkanı Ömer Özmen, Efeler İlçe Başkanı Çağatay Gülaştı ile birlikte Kadın Kolları ve Gençlik Kolları İl yöneticileri ve partililer katıldı.

AK Partililer, ellerinde taşıdığı ‘Demokrasi mimarı Menderes, Son sözü millet söyler, Bu dava millet davası, İdam edilen milletin iradesiydi, Yeter söz milletin, Dünyaya meydan okuyan bir Efelik' yazılı dövizler dikkat çekti.

AK Parti İl Başkanı Ömer Özmen, yaptığı açıklamasında Demokrasi Şehidi Merhum Adnan Menderes ve yol arkadaşlarını rahmetle ve minnetle andıklarını belirterek, “27 Mayıs 1960 darbesinin izdüşümlerinin incelendiğinde 15 Temmuz Darbe girişimi ile aynı kalemden çıktığı anlaşılmaktadır. 17 Eylül 1961 günü Türk milletinin iradesini küçümseyen vesayetçi zihniyeti tarih silip süpürmüştür. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde aziz milletimiz, 15 Temmuz gecesi darbe zihniyetini bir daha geri dönmemek üzere ortadan kaldırarak tarihin seyrini değiştirmiştir. Anadolu topraklarında ezan okunduğu sürece aziz hatırası yaşamaya devam edecek olan Adnan Menderes ve arkadaşları milletimizin gönlünde sonsuza dek şerefli davanın şehitleri olarak tarihe geçmişlerdir. Demokrasi şehidimiz merhum Adnan Menderes ile yol arkadaşlarını rahmet ve minnetle anıyoruz” dedi.

AK Parti İl Başkanı Özmen'in konuşmasının ardından Süleyman İncedal Necip Fazıl Kısakürek'in ‘Zeybek' isimli şiirini okudu.