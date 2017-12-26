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26 Aralık 2017 12:22

Aydın AK Parti’de kongre takvimi belli oldu

3 Şubat 2018 tarihleri arasında tamamlanacağını belirtti.

Aydın AK Parti’de kongre takvimi belli oldu

26 Aralık 2017 12:22



Aydın’da ilçe kongreleri sürecinin 12 Ocak’ta başlayacağını açıklayan AK Parti İl Başkanı Ahmet Ertürk, “Geçtiğimiz hafta içerisinde AK Parti Genel Merkezimizde, Teşkilat Başkanlığımız tarafından temayül sonuçları neticesinde yapılan mülakatlar sonucunda 6. Olağan Kongre İlçe Başkanı adaylarımız belirlenmiş olup, 6. Olağan İlçe Kongreleri takvimimiz belirlenmiştir. Tüm Aydınımıza hayırlı olması temenni ediyorum” dedi.



AK Parti Aydın İl Başkanı Ertürk’ün sosyal medya hesabından paylaştığı ilçe kongreleri takvimi ise şöyle: 12 Ocak Köşk, 13 Ocak Bozdoğan ve Yenipazar, 14 Ocak İncirliova ve Efeler, 19 Ocak Buharkent, 20 Ocak Karacasu ve Kuyucak, 21 Ocak Söke ve Germencik, 27 Ocak Çine ve Karpuzlu, 28 Ocak Kuşadası ve Didim, 2 Şubat Koçarlı, 3 Şubat Sultanhisar ve Nazilli.




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