Aydın AK Parti'den kan bağışına destek

AK Parti Aydın Kadın Kolları ve Gençlik Kolları üyeleri Kızılay'a kan bağışında bulunarak destek oldu.

AK Parti Aydın Kadın Kolları İl Başkanlığı ve Gençlik Kolları İl Başkanlığı üyeleri Kızılay'ın başlattığı kan bağışı kampanyasına destek oldu. Aydınlı AK Partililer Atatürk Kent Meydanı'nda bulunan Kızılay Kan Bağışı aracına giderek kan bağışında bulundu.

Kan bağışı etkinliğine AK Parti Aydın Kadın Kolları İl Başkanı Duygu Göğde ile AK Parti Aydın Gençlik Kolları İl Başkanı Abdülhamid Burak Aykut'ta katıldı.

AK Parti Aydın Gençlik Kolları Sosyal Politikalar Birim Başkanı Şerife Sibel Kaya yaptığı açıklamada kan bağışının önemine dikkat çekmek istediklerini belirterek, “Yapılan araştırmalar göstermiştir ki her yıl ülkemizin en az iki milyona yakın kan ihtiyacı bulunmaktadır. Bu ihtiyaçlar genel olarak kana ihtiyaç duyan kişinin kendi çevresinden akrabalarından yakınlarından karşılanabiliyor ancak birçok zaman bunun aksi durumlar da yaşanabiliyor. İşte bu aksilikleri sevdiklerimizin, kendimizin yaşadığını düşünelim o zaman kan bağışının önemini belki daha iyi anlayabiliriz. Aydın'da yaşan tüm vatandaşlarımızı kan bağışında bulunmaları adına Kızılay Kan verme merkezlerine davet ediyoruz. Gerek kendi sağlığımız gerekse başka hayatlara umut olmak adına özel bir şey yapıyoruz kan veriyoruz ve bir hayat hediye ediyoruz” dedi.