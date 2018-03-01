Aydın Anadolu İmam Hatip Lisesi’nden büyük başarı

Bu yıl 49’uncusu düzenlenen Tübitak Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması’nın bölge sergilerine katılacak projeler belli olurken, Ege Bölge’sinde yer alan İzmir, Manisa, Denizli, Aydın, Muğla, Uşak illerinden yarışmaya katılan projelerin başarılı olanları ön elemeyi geçerek İzmir Bölge sergisine davet edildi.

Aydın ilini temsilen en çok projesi kabul olan okul ise Aydın Anadolu İmam Hatip Lisesi olurken, Matematik, Sosyoloji ve Değerler Eğitimi alanındaki 3 projeleri ile bölge sergisinde hem okullarını hem de Aydın ilini temsil edecekler.

Bu kapsamda Aydın ilinden seçilen 13 proje, bölge sergisinde başarılı olup, Türkiye Finallerine katılmaya çalışacak.

Okul Müdürü İbrahim Sevinir, başarılarının sürpriz olmadığını, bu yarışmaya 2010 yılından itibaren düzenli olarak katıldıklarını, geçmiş yıllarda bölge ve Türkiye dereceleri aldıklarını hatırlattı. Sevinir, yıllarca bu yarışmaya Ege Bölgesinden katılan tek imam hatip lisesi olduklarını, bu yönüyle de önemli bir misyonu üstlendiklerini belirtti.

Bu sene hazırladıkları projelerle başarı sağlayan Ahmet Demir ve Arif Emre Akbulut Matematik, Abdüssamet Sevinir Sosyoloji, Yaşar Emre Tosun ise değerler eğitimi alanlarında bölge birinciliğini hedeflediklerini ifade ederken, proje danışman öğretmenleri Erhan Erdoğan, Hakan Örs, Sefanur Akçin Doru ise bu tür yarışmaların öğrencilerin özgüvenlerini yükseltmeye yardımcı olduğunu ve çok faydalı tecrübelerle sergiden döneceklerini belirtti.

Okul Müdür Başyardımcısı İbrahim Gelmiş, okullarında proje kültürünün oluştuğunu ve her sene düzenli olarak Tübitak proje yarışmalarına katılımın teşvik edildiğini, titiz çalışmalar sonucunda da başarının geldiğini belirtti. Yıllar içerisinde proje konusunda emeklemeyi ve yürümeyi öğrendiklerini belirten Gelmiş, artık koşma zamanlarının geldiğini açıklarken, bu yıl 3 proje ile zirveye çıktıklarını, gelecek yıllarda da bunu korumayı amaçladıklarını ifade etti.