Aydın ASKF Başkanı Arıkan'dan Başkan Atabay'a ziyaret

Deniz Atabay'ı ziyaret etti.

Aydın Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Hasip Arıkan, Didim Belediyespor Kulüp 2. Başkanı Evren Ermurat, Altınkum spor Kulüp Başkanı Özgür Makasacıoğlu ve Didim Beleidyespor Genel menajeri Mustafa Teke ile beraber, Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay'ı ziyaret etti. Ziyarette konuşan Aydın ASKF Başkanı Hasip Arıkan, “Didim'deki sentetik sahanın zemini çok kötü ve yapımı için ihaleye çıkıldı. Didim'de Didim Belediyespor'un dışında Amatör kümede birçok takım var. O nedenle Didim'de stad sıkıntımız var. Akbük'te bir stadımız var fakat tel örgülerle çevrili değil, güvenlik sorunu yaşanabilir. Eğer bu konuda yardımcı olursanız, Didim'deki amatör maçları bu statta oynama imkanımız olacak” dedi.

Başkan Atabay, spora ve sporcuya her zaman destek olmaya gayret ettiklerini belirterek, belediye anlamında yapılabilecek ne varsa yapmaya çalışacaklarını belirtti ve konuyla ilgili çalışma yapılması için talimat verdi.

Ziyaretin sonunda Aydın ASKF Başkanı Arıkan, Başkan Atabay'a katkılarından dolayı teşekkür plaketi verdi.