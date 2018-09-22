Aydın ASKF'den spor muhabirlerine yağmurluk

Aydın Amatör Spor Kulüpleri Federsyonu yönetimi Aydın'da görev yapan spor muhabirlerine, kahvaltılı organizasyonda yağmurluk hediye etti.

Kızılcaköy Mahallesi'deki bir restaurantta düzenlenen kahvaltılı organizasyonda Aydın ASKF yönetimi spor muhabirleri ile bir araya geldi.

Aydın ASKF Başkanı Hasip Arıkan kahvaltı sonrası yaptığı konuşmada, Aydın'da amatör spor kulüplerinin birçok sıkıntı ile uğraştığını belirterek, “Aydın'da amatör branşlarda yaşanan sıkıntıları biliyoruz. Özellikle maddi anlamda sıkıntı çekiyor kulüplerimiz. Bizde bu aşamada kulüplerimizin maddi ve saha anlamındaki sıkıntılarını gidermek için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Sizlerde spor muhabirleri olarak çok zor şartlar altında çalışıyorsunuz. Yağmur çamur demeden işinizi yapmaya çalışıyorsunuz. Bizde sizlere bir jest yapalım dedik ve en uygun zorlu hava koşullarından en az etkilenmeniz için yağmurluk verelim dedik. Yönetim kurulumuzun kararı ile bu yağmurlukları sizlere hediye ediyoruz” dedi. Kahvaltı organizasyonu hatıra fotoğrafı çekimi sonrası sona erdi.