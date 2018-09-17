İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Aydın ASKİ, Didim'de meydana gelen kazayla ilgili açıklama yaptı

AYDIN (İHA) – Aydın Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü, Didim’de önceki gün su borusunun patlaması sonucu meydana geldiği iddia edilen trafik kazasıyla ilgili olarak açıklama yaptı.

AYDIN (İHA) – Aydın Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü, Didim'de önceki gün su borusunun patlaması sonucu meydana geldiği iddia edilen trafik kazasıyla ilgili olarak açıklama yaptı.


Aydın ASKİ'den yapılan açıklamada; “Genel Müdürlüğümüzce yapılan inceleme çalışmaları sonrasında habere konu trafik kazasının Didim – Akbük yolu Atanaj Caddesi üzerinde bulunan içme suyu isale hattında yaşanan arıza sebebiyle meydana geldiği iddiasının gerçekdışı olduğu tespit edilmiştir. Bilinmeyen bir sebeple meydana gelen kazada Genel Müdürlüğümüzün kesinlikle sorumluluğu bulunmamaktadır. Öte yandan cadde üzerinde arıza sebebiyle herhangi bir çöküntü ya da trafiği engelleyecek bir tahribat yaşanmayıp, ASKİ ekipleri gerekli müdahaleyi vakit kaybetmeden yaparak sorunu çözmüştür” denildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.