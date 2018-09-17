Aydın ASKİ, Didim'de meydana gelen kazayla ilgili açıklama yaptı

AYDIN (İHA) – Aydın Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü, Didim'de önceki gün su borusunun patlaması sonucu meydana geldiği iddia edilen trafik kazasıyla ilgili olarak açıklama yaptı.

Aydın ASKİ'den yapılan açıklamada; “Genel Müdürlüğümüzce yapılan inceleme çalışmaları sonrasında habere konu trafik kazasının Didim – Akbük yolu Atanaj Caddesi üzerinde bulunan içme suyu isale hattında yaşanan arıza sebebiyle meydana geldiği iddiasının gerçekdışı olduğu tespit edilmiştir. Bilinmeyen bir sebeple meydana gelen kazada Genel Müdürlüğümüzün kesinlikle sorumluluğu bulunmamaktadır. Öte yandan cadde üzerinde arıza sebebiyle herhangi bir çöküntü ya da trafiği engelleyecek bir tahribat yaşanmayıp, ASKİ ekipleri gerekli müdahaleyi vakit kaybetmeden yaparak sorunu çözmüştür” denildi.