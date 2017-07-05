ASKİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada; “Kuşadası, Didim ve Söke İlçelerinde ADM elektrik dağıtım hatlarında ve trafolarında yoğun enerji kullanımına bağlı olarak oluşan enerji kesintileri nedeniyle bu ilçelerde içme suyu sağlayan derin kuyular zaman zaman devre dışı kalmakta ve içme suyu depolarındaki su seviyeleri düşerek şebekede basınçla ilgili sorunlar oluşmaktadır. Enerji kesintilerinin uzun sürmesi durumunda belirtilen ilçelerimizde su depo seviyeleri istenilen seviyeye ulaşana kadar kısmi su kesintileri yapılmaktadır. Halkımıza önemle duyurulur” denildi.