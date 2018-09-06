Aydın Atatürk Devlet Hastanesinin mutlu günü

Hüseyin Akın ve Artvin Çoruh Üniversitesi Öğretim Görevlisi Gülnur Yaşar dünya evine girdi.

Çiftin düğün törenine sağlık, siyaset ve iş dünyasından yoğun katılımın oldu. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun kıydığı nikah töreninde çiftin şahitliklerini Op. Dr. Mehmet Uluçay, Uzm. Dr. Selahattin Cirit ile Aydın AK Parti kurucularından ve önceki Efeler İlçe Başkanı Av. Cüneyt Bayraktar ile Marangozlar Odası Başkanı Süleyman Algün yaptı.

Aile adına davetlilere teşekkür eden Aydın Marangozlar odası Başkanı Süleyman Algün, “Bu mutlu günümüze Hüseyin ve Gülnur kardeşimizin daha önce görev yaptığı birçok ilimizden misafirlerimizin gelmesi, siyasi partilerimizin hepsinden katılım ve mesajlarının ulaşması bizleri mutlu etti. Özellikle bu gecede bizleri nikahı kıyarak onurlandıran Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu’na, mesajıyla katılan ADÜ Rektörümüz Prof. Dr. Cavit Bircan’a, AK Parti milletvekillerimize, CHP, MHP ve İyi Parti yöneticilerine ayrı ayrı teşekkür ederim” dedi.