Aydın ATL’ de bilim şenliği düzenlendi

Toplam 20 projenin sergilendiği ve okul alanlarının tanıtıldığı bilim şenliğinin açılışı Aydın Milli Eğitim Müdür Yardımcıları Süleyman Çal, Ahmet Hünük, Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özmen, Eğitim Bir-Sen Aydın 1 nolu şube Başkanı Tevfik Aksoy tarafından yapıldı. Bilim şenliğinde öğrenciler yıl içinde yapmış oldukları çalışmaları sergileme imkanı buldular.

Şenliğin açılış konuşmasını yapan Aydın İl Milli Eğitim Müdür yardımcısı Süleyman Çal, “Aydın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni önemsediklerini ifade ederek, “Okulumuzun yaptığı çalışmaları takdirle karşılıyoruz. Bu meslek okulumuz sınavla girilebilen okullardan bir tanesi olarak belirlendi. Bu okuldan yetişecek öğrencilerin bundan sonra akademik başarısının yüksek olacağını ümit ediyorum. TÜBİTAK bilim fuarları çerçevesinde öğrencilerimizin çalışmalarının sergileneceği bugünde hepimiz onların çalışmalarını takdirle karşılamak amacı ile buradayız” dedi.

Okul Müdürü Fatih Celalettin Unay ise 20 öğretmen, 45 öğrenci ile 20 adet proje çalışması yaptıklarını belirterek, “Projelerimizi ve bunun yanında alanlarımızı ve dallarımızı tanıtmak için stant açtık. Alanlardaki öğrencilerimiz yıl içinde ürettikleri projeleri eserleri bu fırsatla sergileme imkanı buldular. Milli Eğitim Müdürlüğümüzün yürüttüğü Mekas projesi ile ortaokul 8.sınıf öğrencilerimizi haftada bir gün okulumuzu ziyaret ediyorlar. Öğrenciler okulumuzda kodlama ve devre çalışması yapıyorlar. Öğrencilerimiz buraya geldiklerinde hem projelerimizi hem de alanlarımızı görmüş olacaklar” diye konuştu.