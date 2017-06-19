Aydın atletizm şampiyonasına damga vurdu

Bursa’da 15 - 16 Haziran 2017 tarihlerinde gerçekleştirilen Türkcell Türkiye Büyükler ve U23 Şampiyonasına Aydın’ı temsilen katılan 6 sporcu damga vurdu. Şampiyonada adeta Aydın rüzgarı estiren 6 sporcumuz 8 madalya kazanarak Aydın’a eli boş dönmedi.

Nazilli’de Atletizm Antrenörü Süleyman Burdurlu tarafından keşfedilen ve ardından eğitim hayatı nedeniyle Efeler’de Atletizm Antrenörü Burak Uygun tarafından spor hayatına devam eden Burcu Erdemir şampiyonada 23 Yaş Altı kategorisinde hem 100 m. hem de 200 m. branşında altın madalyaların sahibi olarak Türkiye Şampiyonu oldu.

Şampiyonada parlayan bir diğer Aydınlı yıldız Tolgahan Aksu oldu. 23 Yaş Altı 110 m. engelli branşında başarılı bir yarış geçiren Tolgahan Aksu rakiplerini geride bırakarak altın madalyanın sahibi oldu.

Şampiyonada Aydın’ı gururlandıran sporcuların başında gelen İshak Tok 23 Yaş Altı çoklu branşlarda mükemmel performans sergileyerek kürsünün en üst basamağında yer alıp Türkiye Şampiyonu oldu. İshak Tok başarılı derecesinden dolayı kategorisi genç olmasına rağmen büyükler kategorisinde Türk Milli Takımına seçilerek, 01 - 02 Temmuz 2017 tarihleri arasında İspanya’nın Monzon kentinde yapılacak Avrupa Çoklu Branşlar Takımlar Şampiyonasında ülkemizi temsil edecek.

Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Atletizm Antrenörü Burak Uygun şampiyonadaki sporcuların başarılı dereceler elde etmesi nedeniyle İspanya’da yapılacak Avrupa Şampiyonasında Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından Türk Milli Takımı Antrenörü olarak görevlendirildi.

110 m. engelde Türkiye Şampiyonu Tolgahan Aksu’nun da aralarında bulunduğu Soner Yalçınkaya, Yılmaz Kırlı ve Erkut Uğuz’dan oluşan Aydın İl Karma Takımı 4x100 bayrak yarışından bronz madalyanın sahibi olarak Türkiye 3’üncüsü oldular.

Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Bekir Çeker, bir şampiyonada 8 madalya kazanan Aydınlı sporcuları ve Atletizm Antrenörü Burak Uygun’u tebrik etti. İspanya’da yapılacak şampiyonada ülkemizi temsil edecek olan İshak Tok’a ve Atletizm Antrenörü Burak Uygun’a başarılar dileyen Çeker, Türk Milli Takımı sporcularının şampiyonada en iyi dereceleri elde edip bayrağımızı gururla dalgalandıracaklarını belirtti.