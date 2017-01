Aydın Besicilik Çalıştayı Başladı

Aydın’da besiciliğin geliştirilmesi amacıyla Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği öncülüğünde düzenlenen besicilik çalıştayı başladı. Sektör temsilcileri ve yetiştiricilerin yoğun ilgi gösterdiği çalıştayda gıdanın önemi, bilinçli üretim ve sektörün sorunları ve çözüm önerileri ele alınacak.

Güney Ege Kalkınma Ajansı tarafından 2016 Doğrudan Faaliyet Desteği Programı kapsamında desteklenen “Aydın Damızlık Sığır Yetiştiriciliği Öncülüğünde Besiciliğin Geliştirilmesi“ isimli proje sözleşmesinin 31 Ekim 2016 tarihinde imzalanarak çalışmaların başlandığını belirten ADSYB Başkanı Mehmet Sedat Güngör, “Aydın İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği olarak başvuru sahibi olduğumuz projemizde, ortak olarak Aydın İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ve iştirakçı olarak da Aydın İli Kırmızı Et Üreticileri Birliği yer almaktadır. Aydın ili hayvancılık sektörünün gelişimine katkı sağlamak için, İl’in besicilik potansiyelinin ortaya çıkarılması ve besi faaliyetlerinin artırılması hususunda farkındalık yaratarak, büyükbaş hayvan yetiştiricilerinin sığır bakım besleme konusunda bilinçlendirilmesi ile besiciliğin geliştirilmesi projenin ana amacıdır” dedi.

Projenin hedefini “Aydın’daki Damızlık Sığır Yetiştiricileri’nin süt sektöründeki deneyimleri öncülüğünde, Aydın’ın besi materyalleri üretimi için uygun iklim yapısı ile kaliteli damızlık materyalleri hususlarındaki önemli potansiyeli ortaya çıkarılarak, ilimizdeki besicilik faaliyetlerinin canlandırılması” diye özetleyen ADSYB Başkanı Güngör “31 Ekim 2016 tarihinde başlayan projemiz, 31 Ocak 2017 tarihinde sona erecektir. Proje kapsamında, besiciliğin geliştirilmesi ve besicilik sektörünün öneminin farkına varılması için bir dizi faaliyet gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda, Besi sığırı bakım beslemesi konusunda damızlık sığır yetiştiricileri ve besicilerin bilinçlendirilmesi için Aydın ili işletme sayıları ve hayvan varlığının en fazla olduğu ve merkez ilçeler belirlenen 8 ilçede Bozdoğan, Çine, Efeler, Germencik, Nazilli, Kuyucak, Söke, Yenipazar’da 12- 22 Aralık 2016 tarihleri arasında Yetiştirici Bilgilendirme Seminerleri düzenledik. Proje kapsamındaki bir diğer faaliyetimiz de Aydın ili besicilik faaliyetlerinin mevcut durumu incelenerek, ayrıca besiciliğin canlandırılması için çözüm önerileri ile stratejilerin geliştirileceği bu ‘Aydın İli Besicilik Çalıştayı’dır. Proje sonucunda da, Aydın’ın besicilik mevcut durumu, yatırım potansiyeli ve tüm bu faaliyetlerin sonuçlarını içeren bir Aydın ili besicilik potansiyeli raporu hazırlanacak” diyerek tüm katılımcılara teşekkür etti.

Çalıştaya ADSYB Başkanı Mehmet Sedat Güngör, Aydın KETBİR (Kırmızı Et Üreticileri Birliği) Başkanı Altan Bilgen, Et ve Süt Kurumu Denizli Et Kombinası Müdürü Mustafa Kıraç, Aydın Tarım İl Müdür Yardımcısı Yılmaz Bozkır, HAYKOOP Genel Başkanı Ahmet Ertürk, ADÜ Veteriner Fakültesi Hayvancılık ve Zeootekni Bölümü’nden Prof. Dr. Ahmet Gökhan Önal, ADÜ Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü’nden Prof. Dr. Gökse Armağan, Aydın Veteriner Hekimler Odası Başkanı Muharrem Uçmaklıoğlu, Ticaret Odası, Borsa ve çeşitli kurumların temsilcileri katıldı.