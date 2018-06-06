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06 Haziran 2018 09:23

Aydın BŞB Spor Sultanlar Liginde mücadele edecek

Aydın Büyükşehir Belediyespor Bayan Voleybol takımı 2018-2019 Sezonunda Türkiye Voleybol Federasyonu Sultanlar Liginde mücadele edecek.

Aydın BŞB Spor Sultanlar Liginde mücadele edecek

06 Haziran 2018 09:23


Sultanlar ligi takımlarından Bursa Büyükşehir Belediyespor kulübünün lige katılım hakkını satın alma konusunda anlaşan iki kulüp ön protokol anlaşması imzalayarak anlaşmaya vardı.


Yapılan anlaşma gereği Bursa Büyükşehir Belediyespor kulübünün Cev Challenge Kupası müsabakalarına katılım hakkını da devralan Aydın Büyükşehir Belediyespor iddialı bir kadro kurarak TVF Vestel Venus Sultanlar Liginde ve Avrupa Kupasında başarılı bir sezon geçirmek istiyor.


Aydın Voleybol İl Temsilcisi Ali Köylüoğlu, bu sezon ilk kez katılacağı Venüs Sultanlar liginde son Avrupa ve Türkiye ligi şampiyonu Vakıfbank, Eczacıbaşı, Fenerbahce, Beşiktas, Galatasaray, THY gibi rakiplerle oynayacağını belirtti.


Köylüoğlu, “Takımın lige katılmasında emeği gecen Aydın Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Polat Bora Mersin ve yönetim kurulu üyelerine, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na verdikleri desteklerden dolayı voleybol il temsilciliği olarak teşekkür ederim. 2018-2019 sezonunda Vestel Venüs Sultanlar Liginde mücadele edecek olan Aydın Büyükşehir Belediyepor Bayan Voleybol takımımıza Aydın Voleybol İl Temsilciliği olarak başarılar dilerim” dedi.




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