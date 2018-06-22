Aydın BŞB Sultanlar Voleybol Liginde mücadele edecek

Sultanlar Voleybol Ligi’ne katılma kararı alan Aydın Büyükşehir Belediyesi, Türkiye ligi yanı sıra Avrupa kupasında da mücadele edecek. Büyükşehir Kadın Voleybol takımı Sultanlar liginde, kulüpler arası dünya ve Avrupa şampiyonluğuna ulaşmış Eczacıbaşı ve Vakıfbank ile ülkemizin önemli kulüpleri arasında yer alan Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Türk Hava Yolları, Nilüfer Belediyespor, Halkbank, Çanakkale Belediyespor, Ankara karayolları ve Beylikdüzü Belediyespor ile birlikte mücadele edecek.Ayrıca Avrupa CEV challenge kupasında da yer alacak olan Büyükşehir, Avrupa’nın çeşitli ülkelerinden güçlü takımların katılımıyla gerçekleşecek olan kupada en iyi sonuçları almak için mücadele edecek.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, hedeflerinin 2023 yılında Avrupa Şampiyonu olmak olduğunu belirterek, “Hedefimiz bu değerli ligde kalıcı bir takım haline gelmek, başarılı bir ekip oluşturmak ve 2023 yılında ligde ve Avrupa’da şampiyon olmaktır. Bunun yanı sıra altyapımızdan oyuncular yetiştirerek milli takımımıza göndermek ve şampiyonluk hedefimize kendi öz kaynağımızdan yetiştireceğimiz sporcularımızla ulaşmak istiyoruz. Tüm halkımızı takımımızı desteklemek için salona davet ediyoruz” dedi.