Aydın Büyükşehir Belediyesi 70 aileye sakız koyunu hibe etti

2018 yılı içerisinde 130 aileye koyun dağıtan Aydın Büyükşehir Belediyesi, hayvancılığı yaygınlaştırmak amacıyla Aile Tipi Koyunculuk projesi başlattı. Koçarlı ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesinde bulunan Aydın Büyükşehir Belediyesine ait Sakız Koyunu Çiftliğinde yetiştirilen sakız koyunları, kurayla hayvanı olmayan vatandaşlara dağıtıldı. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu kura çekerek belirlediği şanslı 45 aileye yılda iki, üç kez doğum yapan ve süt verimi yüksek iki sakız koyunu ve bir koç, 25 aileye ise damızlık sakız koçu dağıttı. Çekilişte ismi çıkan şanslı üreticiler ise, çektikleri kartta yazılı olan küpe numaralı koyunları aldı. Çekilişte ismi çıkan talihliler oldukça sevindi.

Kırsalda yaşayan çiftçilerin aile bütçesine katkıda bulunmak amacıyla Aile Tipi Koyunculuk projesini başlattıklarını ifade eden Başkan Çerçioğlu, “Toplam 160 sakız koyunu ve koçu 70 aileye kurayla dağıtacağız .Bu dağıtımlar daha hızlanarak devam edecek. Bu zamana kadar 130 aileye koyunlarımızı dağıttık. Tabi ki bizim desteğimiz sadece sakız koyunuyla kalmıyor. Sizler çok iyi biliyorsunuz, Çine'de bir Ege Et'imiz var. Aydın il genelinde de 15 tane şubemiz var. Biz bu projede mantığımız şu; Aydın'da büyükbaş ve küçükbaş hayvan üreticilerimizin de ciddi sıkıntıları var. Çünkü girdi maliyetleri oldukça yüksek. Bu da vatandaşlara yansıyor. Biz aradaki aracıyı çıkarttık. Direk üreticiden hayvanları alıyoruz. Mezbahamızda kesiliyor ve daha sonra tüketiciye birinci elden ulaştırılıyor. Hem ekonomik, hem hijyenik ve hem de yerli hayvanımız. Ve asla, kata şarbon gibi hastalıkla biz burada karşılaşmadık. Çünkü hayvanlarımız ithal değil” dedi.

Konuşmanın ardından Başkan Çerçioğlu, talihlilere koyunlarını teslim edip çiftliği gezip yetkililerden bilgi aldı.

Kendisine kurada iki koyun ve bir koç çıkan talihli Emine Çoban, “Benim koyunum yoktu. Allah razı olsun Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu bize koyun verdi. Büyükşehir Belediyesinin bize vermiş olduğu bu koyunları çoğaltacağım inşallah” dedi.