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10 Mayıs 2018 16:38

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Çölyak hastalarıyla buluştu

Aydın Büyükşehir Belediyesi 9 Mayıs Dünya Çölyak Farkındalık Günü’nde düzenlediği bir etkinlikle çölyak hastalarıyla buluştu.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Çölyak hastalarıyla buluştu

10 Mayıs 2018 16:38

Düzenlenen Glutensiz Bahar Pikniği’nde hem piknik yapıldı, hem de çölyak hastaları dayanışma için bir araya geldi.


Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Çölyak ve Glutensiz Beslenme Derneği’nin ortaklaşa düzenlediği pikniğe Çete Ayşe Halk Oyunları Ekibi zeybek oyunlarıyla katıldı. Piknikte Aydın Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı eğitmenleri de bir konser düzenledi.


Glutensiz ürünlerin tüketildiği etkinliğe katılan vatandaşlar, desteklerinden dolayı Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti.




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