Aydın Büyükşehir Belediyesi, Çölyak hastalarıyla buluştu

Düzenlenen Glutensiz Bahar Pikniği’nde hem piknik yapıldı, hem de çölyak hastaları dayanışma için bir araya geldi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Çölyak ve Glutensiz Beslenme Derneği’nin ortaklaşa düzenlediği pikniğe Çete Ayşe Halk Oyunları Ekibi zeybek oyunlarıyla katıldı. Piknikte Aydın Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı eğitmenleri de bir konser düzenledi.

Glutensiz ürünlerin tüketildiği etkinliğe katılan vatandaşlar, desteklerinden dolayı Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti.