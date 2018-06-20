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20 Haziran 2018 15:23

Aydın Büyükşehir Belediyesi deniz temizleme aracı yaptı

Aydın Büyükşehir Belediyesi Denizcilik Dairesi Başkanlığı ekipleri kendi imkânlarıyla deniz yüzeyi temizleme aracı yaptı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi deniz temizleme aracı yaptı

20 Haziran 2018 15:23


Kuşadası’nda deniz yüzeyini temizlemek için her yaz sezonunda kiralanan deniz temizleme aracının envantere girmesiyle Kuşadası’nda deniz temizleme hizmetleri sürekli hale getirildi.


Piyasa fiyatı 150 bin - 1 milyon lira arasında değişen deniz temizleme araçları her yıl kiralanıyordu. Denize indirilen aracın faaliyete geçmesiyle birlikte bu yıl bir araç kiralanmadı. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu kiralanan araçları aratmayan araçtan önümüzdeki yıl Didim için de bir adet deniz temizleme aracı yapılmasının planlandığını söyledi.




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