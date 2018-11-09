Aydın Büyükşehir Belediyesi ‘Ege İlleri Tanıtım Fuarı'nda

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Aydın'ın bilinirliğini artırmak için yürüttüğü faaliyetlerine bir yenisini daha ekledi. Ankara'da bu yıl 11'incisi gerçekleştirilen "Ege İlleri Tanıtım Günleri"ne katılan Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin standı büyük ilgi gördü.

Ankaralılar ve Ankara'da yaşayan Aydınlılar tarafından ziyaret edilen Büyükşehir Belediyesi standında Aydın'ın antik kentlerinden Arapapıştı Kanyonu gibi doğal güzelliklerine, önemli tarım ürünlerinden altın rengi kumsallarına kadar turizm değerleri ziyaretçilere tanıtıldı.

Ziyaretçiler, bu yıl 8-11 Kasım tarihleri arasında düzenlenen fuarda Büyükşehir Belediyesi standında Aydın'ın yöresel lezzetlerinin yanı sıra tadı ve aroması dünyaca bilinen zeytinyağı ile zeytininin ve Aydın'ın başlıca tarım ürünlerinin başında gelen incirinin tadına da bakıyorlar. Binlerce kişinin ziyaret ettiği fuarda Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin başarıyla uyguladığı Köy Pazarları projesiyle öne çıkar Çakırbeyli, Tarihi Kavaklı ve Kemer köy pazarları da fuara gelen ziyaretçilere tanıtıldı.

Ziyaretçileri stantta Aydın Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı eğitmenlerinin gerçekleştirdiği müzik dinletisi karşılarken, Aydın ilini tanıtan materyaller de dağıtıldı.