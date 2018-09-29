Aydın Büyükşehir Belediyesi Kriz Merkezi acil müdahale noktaları oluşturdu

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Orta Akdeniz'den ülkemize doğru ilerleyen tropik fırtınanın olası etkilerine karşı yeni acil müdahale noktaları oluşturdu.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Kriz Merkezi tarafından fırtınanın olumsuz etkilerinin hissedileceği Aydın'ın batı ilçelerindeki kritik bölgelerde belirlenen toplam 9 noktaya ağır iş makineleri ve ilave itfaiye tedbirlerini içeren ekipmanların sevkiyatı tamamlandı.

Bu kapsamda Kuşadası Güzelçamlı'da 10, Kuşadası Davutlar'da 10, Kuşadası Sabri Mumcu Caddesi'nde 16, Kuşadası Gazibeğendi Caddesi'nde 15, Didim Akbük'te 14, Didim Cumhuriyet Meydanı'nda 18, Didim Abalı Kavşağı'nda 13, Söke Meydanı'nda 17, Germencik Ortaklar'da 9 iş makinesi ve itfaiye aracı ekipmanları ve uzman personeliyle birlikte konuşlandırıldı.

Bununla birlikte yarın sabah saat 8'den itibaren il genelinde 1200 ün üzerinde personel de sahada vatandaşlarımızın hizmetine hazır olacak.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Büyükşehir Belediyesi olarak olası olumsuzluklara karşı bütün önlemlerimizi aldık. Vatandaşlarımızın dikkatli olmalarını ve Büyükşehir Belediyesi'nden gelecek uyarıları takip etmelerini önemle rica ediyorum" diyerek vatandaşları uyardı.