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Aydın Büyükşehir Belediyesi Kriz Merkezi çalışmalarını sürdürüyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Orta Akdeniz’den ülkemize doğru ilerleyen tropik fırtınanın olası etkilerine karşı yeni acil müdahale noktaları oluşturuyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Orta Akdeniz'den ülkemize doğru ilerleyen tropik fırtınanın olası etkilerine karşı yeni acil müdahale noktaları oluşturuyor.


Kriz Merkezi tarafından fırtınanın olumsuz etkilerinin hissedileceği Aydın'ın batı ilçelerindeki kritik bölgelerde belirlenen toplam 9 noktaya ağır iş makineleri ve ilave itfaiye tedbirlerini içeren ekipmanların sevkiyatına başlandı.


17 ilçedeki mevcut ekiplere ek olarak; fırtınadan yoğun bir şekilde etkilenmesi beklenen Kuşadası, Davutlar ve Güzelçamlı'da toplam 4, Didim ve Akbük'te 3 noktanın yanı sıra Söke ve Ortaklar'da da belirlenen noktalara acil müdahale ekipleri sevk ediliyor.


Ekiplerin sevkiyatı cumartesi öğleye kadar tamamlanarak, belirlenen 9 acil müdahale noktası fırtına ile mücadeleye hazır hale getirilecek.

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