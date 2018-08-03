Aydın Büyükşehir Belediyesi sokak hayvanlarına sahip çıkıyor

Büyükşehir Belediyesi personelinden sokak hayvanlarına şefkatli yaklaşmalarını isteyen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun bu isteğine çalışanlar da kayıtsız kalmıyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler Daire Başkanlığı bünyesinde görevli hayvansever Deniz Bural da, diğer büyükşehir personelleri gibi, çalıştığı Aydın Kent Meydanı’ndaki sokak hayvanlarına sahip çıkıyor.

3 yıldır Aydın Büyükşehir Belediyesi bünyesinde çalışan Bural, sıcak havalardan bunalan ve su ihtiyacı olan sokak hayvanlarına kol kanat gerip her gün düzenli olarak onlara su ve mama veriyor.

Vatandaşlardan da sokak hayvanlarına aynı duyarlılığı göstermelerini isteyen hayvansever Büyükşehir Belediyesi çalışanı Bural, "Başkanımız Özlem Çerçioğlu her fırsatta sokak hayvanlarına şefkatle yaklaşmamızı istiyor. Ayrıca biz hayvanseverlerden de desteğini eksik etmiyor. Büyükşehir Belediyesi’nin sağladığı olanaklarla sokak hayvanlarının bakımlarını yapıp karınlarını doyuruyoruz. Başkanımıza sokak hayvanlarına duyarlılığından dolayı bir hayvansever olarak çok teşekkür ederim" diye konuşuyor.