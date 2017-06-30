Aydın Büyükşehir Belediyesi Söke’de asflat sezonuna hızlı girdi

Aydın Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı yol şube ekipleri Söke’nin Çavdar-Karakaya ve Yeşilköy-Avşar mahalleleri arasında 26 kilometrelik alanda çalışmalarını sürdürüyor. 120 bin metrekare asfalt kaplama 15 bin metrekare ise parke kaplama yapılacak bölüm 26 kilometrelik bir alanın ihtiyaç duyulan 20 kilometrelik mesafesinde uygulanacak. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu talimatlarıyla yapılan çalışmada Çavdar-Karakaya ve Yeşilköy-Avşar mahalleleri arasında yıllardır sorun olan yol çözüme kavuşuyor.

Büyükşehir’e bağlı iş makinelerinin bayramdan önce çalışmalara başladığını ve Bayramın hemen ertesinde yoğun bir çalışmaya girildiğini belirten Aydın Büyükşehir Belediyesi Bölge Koordinatörü Fatih Akkentli; yaklaşık 30 gün içerisinde Çavdar-Karakaya ve Yeşilköy-Avşar mahallerleri arasındaki çalışmaları tamamlamayı hedefliyoruz. Başkanımız Özlem Çerçioğlu’nun talimatlarıyla söz konusu alanda 120 bin metrekare asfalt kaplama 15 bin metrekare ise parke kaplama yapacağız. Söke Koçarlı Karpuzlu ilçelerinin sınırlarından geçen yolun çalışması geçen sezon başlamıştı. Son bölüm olan bizim bölgede çalışmalar devam ediyor"şeklinde konuştu.

Halk ister Büyükşehir yapar aynen öyle oldu. Biz istedik Başkanımız özlem çerçioğlu yaptı diye konuşan Karakaya Mahellesi muhtarı Remzi İnce; “Hiç eksiğimiz yok hani diyorlar ya. Halk ister Büyükşehir yapar. Aynen öyle biz istedik, Başkanımız Özlem Çerçioğlu yaptı. Allah razı olsun 100 km uzaklıkta dahi hizmetimiz aksamıyor. Kendisine çok çok teşekkür ediyoruz”dedi.

Karakaya mahallesi sakinlerinden Yılmaz Toklan ise, “Su sorunmuş vardı bitti. Eski okulumuz tanıtım merkezi yapılacak. Yollarımız oluyor. Hepsini Özlem Başkan yapıyor. Allah razı olsun başımızda eksik etmesin”diye konuştu.

Karakaya Mahallesi sakinlerinden Okan Akgül; “Bir kaza duysak iki büyükşehir arabası çarpışmıştır diyeceğiz. Başka gelen giden Yok. Büyükşehir yazıyor araç soruyoruz iğne yapacağız pansuman yapacağız. Başka araç görüyoruz siz neden geleniz " ekmek dağıtıyorlarmış" öteki sıcak yemek getirmiş sen neden geldin aski su patlağı var berikine sorduk yollara bakıyoruz. Böyle hizmeti görmeyen nankörlük eder" dedi.