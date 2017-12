Aydın Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’ye örnek oluyor

Aracılar ortadan kaldırılarak et fiyatlarının daha ucuz olmasının yolu açılırken üretici de vatandaş da tüm Türkiye’ye örnek olan uygulamadan oldukça memnun. Aydın’da yerli üretimin önünü açan uygulama, Türkiye’de üreticinin kazanması ve et fiyatlarının düşmesi için en uygun formül olarak başarıyla uygulanıyor.

Hem çiftçi hem tüketici kazanıyor

Aydınlıların daha ucuz ve kaliteli ete ulaşmasını sağlayan Ege Et’in uyguladığı formül ise oldukça basit. Etin piyasa fiyatının artmasına sebep olan aracılar ortadan kaldırılarak Ege Et ile Büyükşehir Belediyesi alımları doğrudan çiftçiden yapıyor. Bunun yanı sıra çiftçiye destek olmak için ödemeler hemen yapılıyor. Böylelikle çiftçi hem parasını peşin alıyor hem de yetiştirdiği hayvanını değerinde satmış oluyor. Çiftçi alın terinin ve emeğinin karşılığını alırken vatandaşa da et, daha ucuza ulaştırılıyor. Ege Et, yurtdışından ithal ucuz et tartışmalarının yaşandığı bu günlerde tüketiciyi ucuz etle buluşturarak ülkenin döviz kaybetmesinin de önüne geçiyor.

15 noktada satılıyor

Altyapısı da yenilenen Çine’de bulunan belediyeye ait Ege Et tesislerinin 5 milyon liralık yatırımla mezbahasının kapasitesi artırıldı, daha modern ve hijyenik hale getirildi. Tesiste kapasite artırımıyla birlikte yıllık 16 bin 200 kesim yapılırken üretim 5 bin tona ulaşıyor. Ürünlerin vatandaşa aracısız ulaştırılması yolunda da adımlar atan Ege Et, il genelinde kendisine ait 15 satış noktasında satış yaparken bu sayı her geçen gün artıyor.

“Sağlıklı ve ucuz”

Vatandaşlar ise modern bir tesiste ve sağlıklı koşullarda kesildiğinden emin oldukları ete piyasaya göre çok daha ucuz fiyatlardan ulaşmanın mutluluğunu yaşıyorlar. Tamamen yerli üretim olan Ege Et’te kıyma 34, kuşbaşı 37,pirzola 40, antrikot ise 47 TL’den satışa sunuluyor.

Başkan Çerçioğlu’na teşekkürler

Aydınlı tüketiciler kendilerine bu imkanları sağlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun çabaları sonucu ucuz et yeme şansını yakaladıklarını belirterek “Bugün Türkiye genelinde en ucuz, güvenli, kaliteli ve yerli eti Aydınlılar olarak biz yiyoruz. Bize bu hizmeti ve ayrıcalığı sağlayan başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu olmak üzere tüm Ege Et çalışanlarına çok teşekkür ederiz” diye konuştular.