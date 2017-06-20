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20 Haziran 2017 08:21

Aydın Büyükşehir Belediyesi yeşillendirme çalışmalarına devam ediyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri, park ve bahçelerde yeşillendirme çalışmaları ile insanlara daha güzel ve estetik bir kent sunmaya devam ediyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi yeşillendirme çalışmalarına devam ediyor

20 Haziran 2017 08:21


Efeler’de çiçeklendirme ve yeşillendirme çalışmalarına devam eden Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ilçenin estetik bir görünüme kavuşması için çalışmalarını sürdürüyor. İl ve ilçe merkezlerinin vitrinleri olan orta refüjler, kaldırımlar ve kavşaklardaki güzelleştirme çalışmaları vatandaşları memnun ediyor. Aydın Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri de, Efeler ilçe merkezinin değişik bölgelerinde devam eden çiçek dikimleri, çimlendirme çalışmaları ile güzelleştirme çalışmalarına devem ediyor. Halkın gerekli hassasiyeti göstererek dikilen çiçeklere ve çimlere zarar verilmemesini isterken Efeler dışında da diğer ilçelerde aynı çalışmaların sürdüğünü ifade etti.


Aydın Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri yetki ve sorumluluk alanında bulunan tüm yeşil alanların bakımı, biçilmesi, gübrelenmesi, sulanması, ağaçların budanması ve gereken durumlarda ömrünü tamamlanmış olanların kesilmesini sağlıyor. Ekipler oyun park alanların tadilatı bakım ve onarımı ile ilgilenmek, mezarlık sahalarının otlarının biçilmesini ve ağaçların budanmasını sağlamak, şehir merkezinde ve ana arterlerde mevsimlik çiçek ekiminin yapılmasını sağlıyor.




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