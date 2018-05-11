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11 Mayıs 2018 16:24

Aydın Büyükşehir Belediyesi’nden açıklama

Aydın’da köpek katliamı yaşandığı yolunda bazı basın yayın organlarında çıkan haber ve sosyal medya hesaplarında yapılan paylaşımlar üzerine Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından basın açıklaması yapıldı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi’nden açıklama

11 Mayıs 2018 16:24

‘Sokak köpeği katliamı’ adı altında çıkan haberlerin kesinlikle gerçeği yansıtmadığını belirten Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada olayla ilgili yasal süreç başlatıldığını belirtti. Bahse konu haber ve sosyal paylaşım sitelerindeki görsellerin 2017 yılında Zeybek Mahallesi’nde zehirlenmiş vaziyette bulunup tedavi için barınağa getirilen hayvanların görüntüsü olduğu belirtilen açıklamada o tarihte konuyla ilgili tutulan tutanağı paylaştı.


Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, “24 Aralık 2017 tarihinde 444 40 09 iletişim hattına düşen ihbar üzerine Aydın merkeze bağlı Zeybek Mahallesi TOKİ evleri civarında kimin tarafından yapıldığı belli olmayan zehirlenme olayının gerçekleştiği öğrenilmiştir. Alınan ihbar sonrası olay yerinde zehirlenen 13 köpek sevki sağlanarak tedavi edilmek üzere Aydın Büyükşehir Belediyesi’ne ait hayvan barınağına getirilmiştir. Tüm müdahalelere rağmen 5 köpek yaşamını yitirmiştir. Olayın gerçekleşmesi ile ilgili büyükşehir belediyesi tarafından her türlü tutanak tutulmuş ve gerekli raporlamalar yapılmış olup görüntülerinde kayıt altına alınmıştır.


Bu sebeple 2017 yılında gerçekleşen bu olayla ilgili, sosyal medya ve haber sitelerinde büyükşehir belediyesi ile ilgili olarak gerçeğe aykırı bir şekilde ve kaynağı doğrulanmaksızın haber yapan kişi ve basın organları hakkında yasal yollara müracaat olunacaktır. Hayvanları koruma ve bakımlarını sağlamaya yönelik çalışmalarımızda halkımızla aynı hassasiyeti paylaşmaktayız. Ölmek üzere olan hayvanların tedavilerini sağlamaya yönelik gerçekleştirilen çalışmaların bu şekilde kamuoyuna yansıtılması, görüntülerin paylaşılması kötü amaçlı olup halkımızın bu haberlere itibar etmeyeceği hususunda güvenimiz tamdır” ifadelerine yer verildi.




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