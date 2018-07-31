Diğer
Kategoriler
31 Temmuz 2018 18:38

Aydın Büyükşehir Belediyesi’nden basın açıklaması

Belediye şoförlerinin işten çıkarılması ile ilgili olarak yazılı ve görsel basında çıkan haberlere istinaden Aydın Büyükşehir Belediyesi’nden yazılı açıklamada bulunuldu.

Aydın Büyükşehir Belediyesi’nden basın açıklaması

31 Temmuz 2018 18:38


Yapılan açıklamada, “Bazı yazılı ve görsel basın yayın organlarında yer alan haberlere ilişkin olarak bu basın açıklamasının yapılması zaruri olmuştur. Bizim için önemli olan vatandaşlarımızın can güvenliğidir. Bu nedenle belediye otobüslerinde (Sarı Civcivler) görev yapacak şoförlerimiz işe alınırken; çok ciddi direksiyon testi, sosyolog ve psikolog kontrolü ile işçi sağlığı ve iş güvenliği eğitimleri verilerek işe alınıyor. Göreve başlarken şoförlere; cep telefonu ile konuşulmaması, trafik kurallarının ihlal edilmemesi, aracın donanımı ile oynanmaması, güzergâh ihlali yapılmaması, yolcu güvenliğini tehlikeye atacak davranışlardan uzak durulması, trafik kurallarına uyulması vb. iş kuralları hakkında gerek yazılı, gerekse sözlü uyarılar yapılmaktadır. Vatandaşlarımızın kaliteli, huzurlu ve sağlıklı koşullar altında seyahat etmesi bizim en büyük önceliğimizdir. Bu nedenle belirtilen kurallara ve trafik kurallarına uymayan şoförlere bugüne kadar asla müsamaha gösterilmemiştir. Bundan sonra da gösterilmeyecektir. Kendilerine işe girerken tebliğ edilen bu kuralları ihmal eden şoförler uyarılmakta, savunmaları alınmakta ve eylemlerinin ağırlığına göre gerekirse iş akitlerine son verilmektedir. Yapılan uygulama mevcut iş kanununa ve çalışma hukukuna tamamen uygundur. Vatandaşlarımızın can güvenliğini esas alan bu uygulamayı başka bir noktaya çekmeye, sanki sendikal haklar ihlal ediliyormuş gibi göstermeye ve böylelikle vatandaşlarımızın can güvenliğiyle oynamaya hiç kimsenin hakkı yoktur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER AYDIN HABERLERİ
AYDIN HAVA DURUMU
38
°
C
Sıcak
  • Çarşamba
    Sıcak
    38°C
  • Perşembe
    Sıcak
    39°C
  • Cuma
    Sıcak
    39°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    40°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç