Aydın Büyükşehir Belediyesi’nden basın açıklaması

Yapılan açıklamada, “Bazı yazılı ve görsel basın yayın organlarında yer alan haberlere ilişkin olarak bu basın açıklamasının yapılması zaruri olmuştur. Bizim için önemli olan vatandaşlarımızın can güvenliğidir. Bu nedenle belediye otobüslerinde (Sarı Civcivler) görev yapacak şoförlerimiz işe alınırken; çok ciddi direksiyon testi, sosyolog ve psikolog kontrolü ile işçi sağlığı ve iş güvenliği eğitimleri verilerek işe alınıyor. Göreve başlarken şoförlere; cep telefonu ile konuşulmaması, trafik kurallarının ihlal edilmemesi, aracın donanımı ile oynanmaması, güzergâh ihlali yapılmaması, yolcu güvenliğini tehlikeye atacak davranışlardan uzak durulması, trafik kurallarına uyulması vb. iş kuralları hakkında gerek yazılı, gerekse sözlü uyarılar yapılmaktadır. Vatandaşlarımızın kaliteli, huzurlu ve sağlıklı koşullar altında seyahat etmesi bizim en büyük önceliğimizdir. Bu nedenle belirtilen kurallara ve trafik kurallarına uymayan şoförlere bugüne kadar asla müsamaha gösterilmemiştir. Bundan sonra da gösterilmeyecektir. Kendilerine işe girerken tebliğ edilen bu kuralları ihmal eden şoförler uyarılmakta, savunmaları alınmakta ve eylemlerinin ağırlığına göre gerekirse iş akitlerine son verilmektedir. Yapılan uygulama mevcut iş kanununa ve çalışma hukukuna tamamen uygundur. Vatandaşlarımızın can güvenliğini esas alan bu uygulamayı başka bir noktaya çekmeye, sanki sendikal haklar ihlal ediliyormuş gibi göstermeye ve böylelikle vatandaşlarımızın can güvenliğiyle oynamaya hiç kimsenin hakkı yoktur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.