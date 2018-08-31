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31 Ağustos 2018 11:34

Aydın Büyükşehir Belediyesinden coşkulu Zafer Bayramı kutlaması

Aydın Büyükşehir Belediyesi 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı Manga konseriyle kutladı.

Aydın Büyükşehir Belediyesinden coşkulu Zafer Bayramı kutlaması

31 Ağustos 2018 11:34

On binlerce vatandaşın katıldığı konserde şenlik havası yaşandı.


Konser öncesi sahneye çıkarak vatandaşların Zafer Bayramı’nı kutlayan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nu binlerce vatandaş ellerinde bayraklarla karşıladı.


Konuşmasında gençlere güvenini "Sizin gibi gençler olduğu sürece Türkiye’nin sırtı yere gelmez" sözleriyle vurgulayan başkan Çerçioğlu "Sevgili gençler, sizlerle gurur duyuyorum. İşte Atatürk’ün gençliği burada" diyerek meydanı dolduran vatandaşları selamladı.


Türkiye’nin oldukça dar bir boğazdan geçtiğini söyleyen Çerçioğlu "Hiç endişe etmeyin. Ben Özlem Çerçioğlu olarak her zaman yanınızdayım, yanınızda da olmaya devam edeceğim" diye konuştu.


Başkan Çerçioğlu’ndan sonra sahneye çıkan Manga grubu ise Aydınlılara unutulmaz bir akşam yaşattı. Atatürk Kent Meydanı’ndaki konsere genciyle yaşlısıyla binlerce vatandaş katıldı. Sevilen grup Manga’nın şarkılarını hep bir ağızdan seslendiren vatandaşlar coşku dolu bir akşam yaşadı. Konserin ardında da havai fişek gösterisi yapıldı.


Diğer taraftan öğle saatlerinde Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından vatan şehitleri için lokma hayrı yapılırken akşam saatlerinde de meydandaki havuzda ışıklı havuz gösterisi gerçekleştirildi.




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