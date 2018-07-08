Aydın Büyükşehir Belediyesi’nden “Kuşadası Tariş arazisi” açıklaması

Son günlerde Kuşadası Tariş arazisi olarak da bilinen arazide yapılan proje ile ilgili olarak bazı siyasi partiler tarafından kamuoyuna maksatlı olarak yanlış bilgilendirme yapılması nedeniyle böyle bir açıklama yapıldığını belirten Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi bahse konu alanda halkın isteklerinin gerçekleştirildiğini açıkladı.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada “Kuşadası Tariş arazisi yaklaşık 10.000 metrekare büyüklüğünde bir alan olup 25 milyon lira bedelle Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından kamulaştırılmıştır. Akabinde halk oylaması yapılarak; yer altı otoparkı, 2 adet tescilli binanın restorasyonu ile zeminde 550 metre kare alana sahip 4,5 katlı; içinde sergi salonu, sanat galerisi ve halkımızın hizmet alması için Denizcilik Daire Başkanlığı Hizmet alanı ve ASKİ Genel Müdürlüğü veznelerinin bulunduğu hizmet binası yapılmak üzere projelendirmiştir. Geri kalan alan ise kent meydanı ve yeşil alan olarak bırakılmıştır. Dolayısı ile yaklaşık 9.000 metrekare alan açık ve yeşil alan olarak projelendirilmiştir. Hazırlanan bu proje tüm kamu kurumlarının onayından geçmiş ve bu projeye uygun olarak imar planı oluşturulmuştur. Bu çerçevede bilinmelidir ki; Aydın Büyükşehir Belediyesi halkımız ne isterse onu gerçekleştirmektedir ve gerçekleştirecektir” ifadelerine yer verildi.