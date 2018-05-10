Aydın Büyükşehir Belediyesi’nden KUTO’ya ziyaret

Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan’ın makamında gerçekleşen ziyarette; Kuşadası Ticaret Odası Meclis Başkanı Ahmet Miraç Şengel, Meclis Başkan Yardımcıları Tolga Erdem, Bülent İlbahar, Yönetim Kurulu Üyeleri Namık Kemal Daylan, Seydi Yıkılmaz ve Meclis Üyesi Özgür Evran’da hazır bulundu.

CHP İl Başkan yardımcısı Mustafa Bülent Bakırlı, İlçe eski başkanı Soner Kaplan, Meclis Üyesi Mehmet Gürbilek, İlçe eski Yöneticisi ve belediye eski Meclis Üyesi Murat Yakar ve İlçe eski Yöneticisi İbrahim Dut’un da katıldığı ziyarette, aynı zamanda Kuşadası sorunları da gündeme geldi.

-Kuşdası’nın sorunları Karakoz’a iletildi

Kuşadası sorunlarına yönelik kısa ve uzun vadeli planlamaların konuşulduğu ziyarette, Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan tarafından Kuşadası’nın en önemli ve acil olarak çözülmesi gereken çevre yolu sorunları ve çarşı sorunları (yönlendirme tabelaları, ışıklandırma, işgaliye gibi) ile ilgili hazırlanan raporlar çözüm önerileriyle birlikte Karakoz’a iletildi. Akdoğan; Çevre yolu ile ilgili sorunun gündeme geldiği ilk günden itibaren, bu konuda en çok girişimde bulunan kurumun KUTO olduğunu hatırlattı ve daha önce de önerdikleri gibi konuyla ilgili en doğru çözümün çevre yolunun karayolları tarafından Büyükşehir Belediyesine devredilerek, anayol olarak düzenlenmesi olduğunu vurguladı.

Ziyarette gündeme gelen diğer konu başlıklarını su tarifelerinin yüksekliği, Tariş arazisi projesi, özellikle eski Türkmen Mahallesinden başlamak üzere yapılacak ve uzunvadede Kuşadası’nın toparlanmasında büyük önem sağlayacak kentsel dönüşüm çalışmaları oluşturdu.

Aydın’ın 6’da bir vergisini Kuşadası’nın ödediğini söyleyen Akdoğan; Kuşadası’nın Aydın için en önemli ilçe olduğunu ve gereken değerin verilmesini istediklerini belirtti ve kurumlar arasında ilişkilerin ve iletişimin güçlenmesi gerektiğini, bunun Kuşadası için çok önemli olduğunu belirterek, "Bu konuda elimizi taşın altına koymaya hazırız" dedi.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Evrim Karakozda, Kuşadası ile ilgili çok önemli projeleri olduğunu söyledi ve asfaltlama çalışmalarının 15 Mayıs’ta biteceği müjdesini verdi. Arıtma tesislerinin de yıl sonunda biteceğini söyleyen Karakoz; Kuşadası’nda özellikle altyapı çalışmalarına çok önem verdiklerini ve çevre yolu ile ilgili KUTO’nun önerisi hakkında inceleme yapacaklarını söyledi.

Ziyaretin sonunda Akdoğan; Kuşadası Ticari envanteri ve diğer önemli konularda hazırlanmış raporları incelenmek üzere Karakoz’a ileterek, Kuşadası için kısa ve uzun vadeli yapılması gereken tüm çalışmaların bir an önce başlamasını talep etti.