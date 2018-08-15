Aydın Büyükşehir Belediyesinin çocuk etkinlikleri sürüyor

Büyükşehir Belediyesi tarafından yaz boyunca düzenlenen sanat ve spor kurslarına katılan kursiyerler, düzenlenen etkinliklerle hünerlerini sergiledi.

Vali Yazıcıoğlu Kültür Merkezi’nde açılan sergide resimden sanatsal tasarımlara kadar çeşitli dallarda eserlerini sergileyen kursiyerler kendilerine bu imkânı veren Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür ettiler.

Büyükşehir Belediyesi bürokratları ve çocuklar tarafından kesilen kurdeleyle açılan sergide, çocukların ve yetişkinlerin yaz boyu düzenlenen kurslarda yaptıkları işler sergileniyor.

Kursiyerlerin yaratıcılıklarını gösterdiği sergi Vali Yazıcıoğlu Kültür Merkezi’nde üç gün boyunca gezilebilecek.

Müzik ve spor dolu gece

Dün akşam Şükran Güngör - Yıldız Kenter Tiyatro Salonu ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinlikte ise sanat ve spor kurslarına katılan çocuk ve yetişkin kursiyerler yaz boyunca öğrendiklerini sergiledi. Gitar, bağlama ve keman kurslarına katılan kursiyerlerin müzik gösterisiyle başlayan gecede daha sonra minik sporcular sahneye çıktı ve cimnastik, zumba, bale, halk oyunları gibi kurslarda öğrendiklerini sergilediler.

Tüm Aydınlılar Kültür Merkezlerimize Davetli

Sanat ve sporu çocuklara küçük yaşlarda aşılamak için Aydın’ın kültür merkezlerinin kapılarının sonuna kadar açık olduğunu söyleyen Başkan Çerçioğlu "Anne babalar hem kendileri yeni beceriler edinmek, hem de çocuklarına beceriler kazandırmak için kültür merkezlerimize gelebilirler. Dönem sonu sergimizde yüzlerce kursiyerimizin yaptıkları işleri sergiliyoruz. Dün akşamki etkinlikte de kursiyerlerimiz yaz boyu öğrendiklerini sahnelediler. Kendilerini tebrik ediyorum. Aydın’da kültür ve sanat alanında yaptığımız çalışmaları artırarak devam ettireceğiz" diye konuştu.