Aydın Büyükşehir Belediyesinin halk konserleri devam ediyor

Söke’nin Güllübahçe Mahallesi’nde düzenlenen halk konserinde vatandaşlar müziğe ve eğlenceye doydu.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Konservatuvar Orkestrası’nın vatandaşlarla bir araya geldiği konserde sevilen şarkılar seslendirildi. Yediden yetmişe yüzlerce vatandaş gönüllerince eğlendikleri gece için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür ettiler.

Aydın’ın dört bir tarafında mahalleler başta olmak üzere onlarca farklı yerde düzenlenen konserlerin bir diğeri 27 Ağustos Pazartesi günü Çine’nin Akçaova Mahallesi’nde düzenlenecek.