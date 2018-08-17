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17 Ağustos 2018 15:22

Aydın Büyükşehir Belediyesinin halk konserleri devam ediyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi halk konserleriyle vatandaşları müzikle buluşturmaya devam ediyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesinin halk konserleri devam ediyor

17 Ağustos 2018 15:22


Söke’nin Güllübahçe Mahallesi’nde düzenlenen halk konserinde vatandaşlar müziğe ve eğlenceye doydu.


Aydın Büyükşehir Belediyesi Konservatuvar Orkestrası’nın vatandaşlarla bir araya geldiği konserde sevilen şarkılar seslendirildi. Yediden yetmişe yüzlerce vatandaş gönüllerince eğlendikleri gece için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür ettiler.


Aydın’ın dört bir tarafında mahalleler başta olmak üzere onlarca farklı yerde düzenlenen konserlerin bir diğeri 27 Ağustos Pazartesi günü Çine’nin Akçaova Mahallesi’nde düzenlenecek.




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