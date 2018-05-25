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25 Mayıs 2018 15:03

Aydın Büyükşehir Belediyesinin tanıtım filmine özel ödül

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından Aydın’ın tanıtımı için hazırlanan kısa film, İstanbul Turizm Filmleri Festivali’nde jüri ve festival özel ödülünü kazandı.

Aydın Büyükşehir Belediyesinin tanıtım filmine özel ödül

25 Mayıs 2018 15:03


Uluslararası düzeyde olan ve her yıl 20 üye ülkede düzenlenen, turizm temalı filmlerin yarıştığı festivalde ödül alan kısa film, 1.5 yıllık bir çalışma sonucunda ortaya çıkarıldı. Onlarca filmin arasından sıyrılarak uluslararası jüri tarafından ödüle değer görülen film büyük beğeni topladı.


Aydın Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı’nca hazırlanan ve müzikleri Aydın Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı’nca yapılan film, Aydın’ın tarihini, kültürünü, turizmini ve geleneksel zenginliklerini öne çıkarıyor.



Film önümüzdeki süreçte başka uluslararası festivallerde de yarışarak Aydın’ı tüm dünyada tanıtmaya devam edecek. Kısa film, Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin resmi Youtube sitesinden izlenebiliyor.



Aydın’ın tanıtımı için her türlü olanağı kullandıkları söyleyen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Kültürel ve folklorik değerleriyle Aydın Türkiye’nin gözbebeğidir. Aydınımızın tanıtımını yapmak için her türlü çalışmayı yapıyoruz. Heredot’un da dediği gibi; Aydın, gökyüzünün altındaki en güzel yeryüzü. Herkesi bu güzelliklerimizi ve bize has değerlerimizi görmeye davet ediyorum" diye konuştu.




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