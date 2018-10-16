Aydın Büyükşehir Çobanlar Mahallesinde çevre temizliği yaptı

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Nazilli Çobanlar Mahallesi'nde yoğun bir temizlik çalışması gerçekleştirdi. Çevre temizliği çalışmaları kapsamında yol kenarındaki yabani otlar kesilirken, ağaç bakım ve budama, sokak süpürme ve yıkama işlemi yapıldı. Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekiplerinin bakım ve budama çalışmalarının ardından oluşan kuru ağaç dalları ve yapraklar temizlik işleri personeli tarafından kaldırılarak çevri kirliliğinin önüne geçildi. Çalışmaları dikkatle takip eden vatandaşlar, yapılan hizmetlerden dolayı memnuniyetini dile getirerek başkan Özlem Çerçioğlu ve Büyükşehir personeline teşekkür etti.

Ayrıca vatandaşların talebi üzerine Hacı Ahmet Caner Camii'nin bahçesinde Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri tarafından peyzaj çalışması gerçekleştirildi. Yapılan peyzaj düzenleme çalışmasına tam not veren vatandaşlar, Çobanlar Mahalle Muhtarı Metin Çoban ile birlikte hatıra fotoğrafı çekildi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin Çobanlar Mahallesi'nde gerekli tüm çalışmaları yaptığını söyleyen muhtar Metin Çoban, başkan Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti. Mahallede yapılan çalışmalarla ilgili açıklamada bulunan Çoban, “ Büyükşehir belediyesinden mahallemizde temizlik çalışması talebinde bulunduk, ertesi gün mahallemize geldiler ve istediğimiz temizlik çalışması ekipler tarafından yapıldı. Mahalle içi sokaklar süpürüldü ve yıkandı. Su depoları temizlendi. Özlem başkanımıza çok teşekkür ederim” dedi.