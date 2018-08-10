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10 Ağustos 2018 15:57

Aydın Büyükşehir, Güdüşlü yolunu asfaltladı

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Koçarlı İlçesi Güdüşlü Mahallesi’nde alt ve üst yapı çalışmalarına devam ediyor.

Aydın Büyükşehir, Güdüşlü yolunu asfaltladı

10 Ağustos 2018 15:57


Güdüşlü yolu Başkan Çerçioğlu’nun talimatı ile Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından genişletildi ve sıcak asfaltla kaplandı.


Güdüşlü Mahalle Muhtarı Tarcan Arıcı, Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’ndan bugüne kadar ne isterlerse hepsinin yapıldığını belirterek, bu yol içinde söz verdiğini ve yerine getirdiğini ifade ederek, “Başkanımızın ilk icraatı köyümüze yeni bayrak direği yapmak oldu daha sonrasında su arıtma tesisimizi hizmete açtık. 3’üncü olarak yedi bin metrekare parke taşı kaplama çalışması yapıldı. Hizmetler bununla da sınırlı kalmadı. Bu yılda sıcak asfalt nasipmiş. Topuklu Efe’miz ‘Yapacağım bu yolu size’ demişti yaptı da. Allah ondan razı olsun. Koçarlı Bağarası yoluna bakıyorsunuz bir de Güdüşlü yoluna bakıyorsunuz herkes şaşkın herkes tebrik ediyor ben de beni değil Özlem Başkanımızı tebrik edin diyorum. Seçimlerde artık bir şey isteyecek yerimiz kalmadı. Her şeyimiz tamam. Geldiklerinde çay, kahve ikram edip, güzelce ağırlayıp göndereceğiz” dedi.




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