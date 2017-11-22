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22 Kasım 2017 12:45

Aydın Büyükşehir kışa hazır

Aydın Büyükşehir Belediyesi, yaklaşan kış ayında vatandaşların kardan etkilenmemesi, yoğun yağışlara karşı önlem amacıyla teknik ekiplerini ve araçlarını hazır halde bekletiyor.

Aydın Büyükşehir kışa hazır

22 Kasım 2017 12:45


Geçtiğimiz yıl yoğun kar yağışından dolayı olumsuzluk yaşayan il genelinde 130 mahallede anında müdahale yapan Büyükşehir ekipleri bu yılda hiçbir olumsuzluğa izin vermeyecek.


Kar küreme, tuzlama, afet bölgelerine anında müdahale etmek üzere 120 adet iş makinesi ve kamyon ile hazır bekleyen Büyükşehir Belediyesi stoklarında ise karla mücadele için 500 ton tuzu hazır bekletiyor. Farklı noktalarda çalışmalar yürütecek ekipler yağışların etkisini arttırdığı mevkilerde yolları anında açarak rahat ulaşım için de yoğun bir mesai harcayacak.


Aydınlı vatandaşlar “Özlem Başkanımız sayesinde kış aylarında kimse mağdur olmadı. Gece gündüz 24 saat kar ve yağışlarla mücadele edildi. Yollar açıldı, hiç bir mahalle yolunda sıkıntı yaşanmadı. Allah Özlem başkanımızı başımızdan eksik etmesin” şeklinde konuşarak memnuniyetlerini dile getirdiler.


Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, “Ekiplerimiz kış ayında vatandaşlarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamaması için her yıl olduğu gibi bu yıl da gece gündüz aralıksız yoğun bir çalışma yürütecek. Vatandaşlarımızın olumsuzluk yaşamaması ve güvenliği bizim en önemli önceliğimizdir” diye konuştu.




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