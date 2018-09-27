Aydın Büyükşehir Konservatuvarı yeni yetenekleri bekliyor

Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarının herkesin hizmetinde olduğunu söyleyen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu "Aydın'a kazandırdığımız konservatuvarımız her yıl yüzlerce öğrenciye yeni yetenekler kazandırıyor. Kültür dünyasına katkı yaptığımız konservatuvarımızda yeni sanatçılar yetiştiriyoruz. Yeteneklerini değerlendirmek isteyen bütün Aydınlıları, Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarına davet ediyorum" diye konuştu.

Türk Halk Oyunları Bölümü'ne yetenek sınavıyla öğrenci alınacak. 12 Ekim'e kadar devam edecek olan ön kayıtların ardından 15-17 Ekim tarihleri arasında kurs verilecek ve 18 Ekim günü sınav düzenlenecek. Kurslara 16-35 yaş arası herkes katılabilecek.

Müzik Bölümü'ne de yetenek sınavıyla öğrenci alınacak olan Aydın Büyükşehir Konservatuvarı'na ön kayıtlar 13 Ekim'e kadar yapılabilecek. Müzik Bölümü'nün sınavları 11-12-13 Ekim tarihlerinde yapılacak. Öğrencilere 3 yıllık eğitimleri süresince Batı müziği eğitiminin yanı sıra piyano ve 15 farklı çalgıdan birisinin eğitimi verilecek.

Çocuk Korosu için 15 Ekim'e kadar devam edecek olan başvuruların ardından kurslar 15 Ekim'de başlayacak. Koro, dersleri Vali Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde yapacak.

Ritim Atölyesi ve Ritim Terapisi'ne kayıtlar 13 Ekim tarihine kadar devam edecek. Kurslar 15 Ekim'de başlayacak.

2018-2019 dönemi dans kurslarına kayıtlar da devam ediyor. 22 Ekim'de başlayacak olan kurslarda çocuklar, gençler ve yetişkinler için ayrı gruplar açılacak.