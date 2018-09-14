Aydın Büyükşehir Kuşadası'nı dinledi

Aydın Büyükşehir Belediyesi "Büyükşehir Sahada" uygulamasıyla vatandaşları dinlemeye devam ediyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Evrim Karakoz, Kuşadası'nın en büyük sitelerinden olan Efes Evleri'nde vatandaşlarla bir araya gelerek hem büyükşehir belediyesinin icraatlarını anlattı hem de vatandaşların taleplerini dinledi. Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin vatandaşlarla sürekli temas halinde olduğu ve durmaksızın devam eden "Büyükşehir Sahada" uygulaması kapsamında gerçekleştirilen buluşmada, başkanvekili Karakoz vatandaşların taleplerini birinci elden dinleyerek yapılacak yeni yatırımlarla ilgili vatandaşları bilgilendirdi. Çok sayıda vatandaşın katıldığı buluşmada büyükşehir belediyesinin ve ASKİ'nin Kuşadası'na yaptığı hizmetleri vatandaşlara aktaran Karakoz, büyükşehir belediyesinin yatırımlarının artarak süreceğini söyledi.