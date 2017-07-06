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06 Temmuz 2017 15:54

Aydın Büyükşehir Kuyucak’ta hizmete devam ediyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi, yol yapım çalışmalarına il genelinde aralıksız olarak devam ediyor.

Aydın Büyükşehir Kuyucak’ta hizmete devam ediyor

06 Temmuz 2017 15:54


İl genelinde asfalt sezonu kapsamında sıcak asfalt, sathi kaplama, parke ve kaldırım çalışmalarını sürdüren ve vatandaşlardan övgüler alan Büyükşehir Belediyesi, Kuyucak İlçesi’nin üzerinde Kuyucak Devlet Hastanesi’nin de bulunduğu Hastane Caddesi’nde temmuz ayı sonunda sıcak asfalt çalışmasına başlayacak.


Aydın Büyükşehir Belediyesi vatandaşların rahat ve güvenilir yolculuk yapabilmesi için yol yapım çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Kaliteli sıcak asfalt kaplama ile sürücülerin trafikteki sürüş kalitesini de arttırmayı hedefleyen Aydın Büyükşehir Belediyesi, aralıksız sürdürdüğü çalışmaları ile vatandaşlardan da tam not alıyor.


Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Ekipleri Kuyucak İlçesi’nin en işlek caddesi olan Hastane Caddesi ve Fatih Mahallesi’nde de sıcak asfalt döküm çalışmalarına bu ay sonunda başlayacak. Kuyucak Devlet Hastanesi ve Kuyucak Meslek Yüksekokulu’nun da bulunması nedeniyle büyük önem arz eden bölgede 6 bin metrekarelik alanda sıcak asfalt kaplaması yapılacak.


Mevcut yolda kış aylarında meydana gelen hasarların da giderilmesinin hedeflendiği çalışma kapsamında sısak asfalt kaplaması öncesinde ön hazırlıklar da yapılıyor. Aydın Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü tarafından yolun temizlik çalışması tamamlanırken, yol yapım ekipleri de parke sökümüne başladı. Parke sökümünün tamamlanması ile sıcak asfalt dökümüne başlanacak ve kaldırımlar yapılacak. Çalışmalar bu asfalt sezonunda tamamlanmış olacak.




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