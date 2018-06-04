Aydın Büyükşehir Nazım Hikmet’i andı

yıldönümünde Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen programla anıldı.

Nazım Hikmet’i anma gecesinde Kürşat Başar ile Soner Olgun ve orkestrası, Nâzım Hikmet’in şiirlerini okudu ve Nâzım Hikmet’in şiirlerinden yapılan şarkıları seslendirdi. Programa katılan binlerce kişi hem hep bir ağızdan Nâzım Hikmet’in şiirlerini okuyup hem de herkesçe bilinen şarkıları seslendirdi.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Nâzım Hikmet’in ölümsüzlüğüne vurgu yaparak "Bugün Nâzım Hikmet’in aramızdan ayrıldığı gün değildir; bugün, Nâzım Hikmet’in tüm dünya halklarının aklına, yüreğine ve diline mıh gibi saplandığı gündür" dedi. "Nâzım isyanın sesidir; sevdanın, memleket hasretinin yürek yakan ezgisidir. Anadolu’nun ta kendisidir" diyen başkan Çerçioğlu, Nâzım’ın vatan aşkını "Âşıktır bu topraklara, bu topraklarının vefalı insanlarına. Bundandır, ’Bu memleket bizim’ diye haykırması" sözleriyle anlattı.

Vatan hasreti çeken usta şairi memleketinin bir başka köşesi Aydın’da 2009’dan bu yana düzenledikleri programlarla andıklarını söyleyen başkan Çerçioğlu, "Yegâne ümididir, ’Bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçe yaşamak.’ Seni Anadolu’nun bir köyünde bir çınar ağacının altına gömemedik. Ama biliyoruz ki ışıklar içinde, şiirlerle uyuyorsun ’Mavi gözlü dev’ diye konuştu.

Kürşat Başar ile Soner Olgun Aydınlılara unutulmaz bir anma gecesi yaşatırken gecede "Kuvayi Milliye Destanı"ndan"Mavi Liman"a, "Bu Memleket Bizim"den, "Karlı Kayın Ormanı"na birçok şarkı ve şiir seslendirildi. Memleket sevdasının dile geldiği "Gençlik Marşı"nın, "10. Yıl Marşı"nın da okunduğu gece hep bir ağızdan okunan "İzmir Marşı"yla son buldu.