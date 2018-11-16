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Aydın Büyükşehir, Vakıfbank'ı ağırlayacak

Vestel Venüs Sultanlar Ligine fırtına gibi bir başlangıç yapan Aydın Büyükşehir Belediyespor, yarın kendi sahasında Vakıfbak’ı ağırlayacak.

Vestel Venüs Sultanlar Ligine fırtına gibi bir başlangıç yapan Aydın Büyükşehir Belediyespor, yarın kendi sahasında Vakıfbak'ı ağırlayacak.


Ligin ilk üç maçında rakiplerine set vermeden galip gelen Aydın Büyükşehir Belediyespor'un bu haftaki konuğu Vakıfbank olacak. Güçlü rakibi karşısında saat 15.00'da Mimar Sinan Kapalı Spor Salonu'nda galibiyet arayacak olan Aydın'ın sultanları maç hazırlıklarını tamamladı.


Antrenör Mustafa Murat Uysal, bu hafta dünyanın en iyi takımlarından birisi ile karşılaşacaklarını belirterek, “Vakıfbank'a karşı iyi oyunumuzu sürdürmek istiyoruz. Galibiyet serimize devam edip, seyircilerimizi mutlu etmek istiyoruz. Bu maçta da taraftarlarımızın bizi yalnız bırakmayacaklarını umut ediyorum. Aydınlılara güzel bir oyun sergilemek için elimizden geleni yapacağız” dedi.

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