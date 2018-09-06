Aydın Büyükşehirden dolu dolu kurtuluş etkinlikleri

yıldönümünü dolu dolu kutlayacak.

Kurtuluş etkinliklerinin ilki Atatürk Kent Meydanı’nda saat 10’da düzenlenecek. Burada Atatürk Anıtı’na çelenk konulup bir tören düzenlenecek.

Saat 17’de ise Ilıcabaşı AYTER Alanı’nda SOLOTÜRK gösterisi gerçekleştirilecek. Yapıldığı her yerde büyük ilgi gören ve izleyenlerin unutamadıkları gösteri bu kez Aydınlılarla buluşacak.

Seyirciler Türk Hava Kuvvetleri’nin en seçkin pilotları tarafından kullanılan savaş uçaklarının sınırlarının zorlandığı gösteriyi izleyecekler.

Akşam ise Türkiye’nin en sevilen gruplarından olan Duman, Aydınlılara unutulmaz bir gece yaşatacak. Atatürk Kent Meydanı’ndaki konser saat 21’de başlayacak. Konser öncesinde ise kent meydanındaki havuzda ışıklı havuz gösterisi yapılacak.

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikler 8 Eylül Cumartesi günü de devam edecek. Cumartesi günü Atatürk Kent Meydanı’nda çocukları çeşitli gösteriler ve oyunlar bekliyor olacak.