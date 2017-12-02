Aydın Büyükşehirden Karacasu’da özel konser

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete açılan Karacasu Kültür Merkezi’nde, Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezleri eğitmenleri ve kursiyerlerinden oluşan ekip, ilçelerdeki ilk konserini Karacasu halkına verdi.

Türk Halk Müziğine dair birbirinden güzel eserlerin seslendirildiği gecede, eğitmenler ve kursiyerlere sanatseverler de eşlik etti.

Karacasu Belediye Başkanı Mustafa Büyükyapıcı, ‘Böyle bir salonu bizlere kazandırdığı için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Özlem Çerçioğlu’na çok teşekkür ediyorum’’ diye konuştu.

Karacasulu sanatseverler, sanata ve sanatçıya destek veren Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür ettiler.